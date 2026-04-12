مقتل رجلي إطفاء في حريق مستودع تبريد بكوريا الجنوبية

سيؤول في 12 أبريل /وام/ لقي اثنان من رجال الإطفاء في كوريا الجنوبية مصرعهما، إثر حريق اندلع اليوم في مستودع تبريد في بلدة تقع جنوب غرب البلاد؛ حيث اشتدت ألسنة اللهب أثناء عمليات الإنقاذ، بحسب ما أفادت به السلطات.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إن الحريق اندلع في حوالي الساعة 8:25 صباح اليوم في مستودع تابع لشركة لتجهيز الأسماك في بلدة واندو بإقليم جنوب جولا، ما دفع السلطات إلى حشد أكثر من 100 من رجال الإطفاء لإخماد الحريق.

وقال مسؤولون إن اثنين من رجال الإطفاء حوصرا داخل المستودع، وعُثر عليهما لاحقًا ميتين.

