الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا لدعم تكنولوجيا الإنترنت

بكين في 12 أبريل /وام/ أطلقت الصين أمس السبت، قمرا صناعيا تجريبيا لتعزيز تكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية على متن صاروخ حامل من طراز "سمارت دراجون-3" من البحر.

وانطلق صاروخ "سمارت دراجون-3" في الساعة 19:32 (بتوقيت بكين) من المياه قبالة ساحل يانغجيانغ في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.

ونُفذت مهمة الإطلاق البحري بواسطة مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية.

ويندرج إطلاق الأقمار الصناعية للأنترنت بالصين في إطار مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء شبكة إنترنت فضائي تعتمد على آلاف الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، لتوفير خدمات اتصال عالية السرعة على مستوى العالم، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى البنية التحتية الأرضية.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن سلسلة متواصلة من العمليات التي بدأت منذ سنة 2024، حيث تسعى الصين إلى تسريع وتيرة نشر هذه الكوكبة، التي يُتوقع أن تضم أكثر من 15 ألف قمر صناعي عند اكتمالها.

