بتوجيهات "أم الإمارات"/ الاتحاد النسائي العام يجري زيارة رسمية إلى الصين لبناء شراكات إستراتيجية

أبوظبي في 12 أبريل /وام/ بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يُجري وفد من الاتحاد النسائي العام، زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل 2026، برئاسة سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الصين الشعبية، وبناء شراكات إستراتيجية تدعم تمكين المرأة، وتسهم في تعزيز أثرها في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.

كما تهدف الزيارة إلى توسيع آفاق التعاون الدولي، واستكشاف فرص العمل المشترك، وتبادل الخبرات مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يعزز حضور المرأة الإماراتية في القطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد يتجاوز 100 جهه صينية، تشمل جهات حكومية ومؤسسات اقتصادية ومنظمات معنية بتمكين المرأة، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تدعم مسارات التعاون المشترك، وتسهم في بناء شراكات نوعية ومستدامة بين الجانبين.