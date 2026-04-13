إنترميلان يفوز برباعية على "كومو" ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

روما في 13 أبريل/وام/ عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد إلى فوز كبير على مضيفه كومو بنتيجة 3/4، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول بفارق تسع نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، والذي تعادل في وقت سابق من اليوم مع مضيفه بارما .1/1

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كومو عند 68 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف يوفنتوس صاحب المركز الرابع، ليصبح حلمه في بلوغ منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مهددا.

