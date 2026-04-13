" النقد الدولي" يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على النظام المالي العالمي

واشنطن في 13 أبريل /وام/ حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ، من أن النظام النقدي العالمي غير مستعد لمواجهة المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي، في ظل التهديدات الطارئة التي أثارها نموذج "أنثروبيك" الجديد على الأمن السيبراني.

وجاءت تصريحات غورغييفا قبل يوم من انطلاق اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وبعد أن عقدت الهيئات التنظيمية الأميركية الأسبوع الماضي اجتماعا طارئا مع كبار رؤساء البنوك لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد.

وقالت في تصريحات، "لا نملك القدرة - كعالم - على حماية النظام النقدي الدولي من المخاطر السيبرانية الهائلة".

أضافت "نحن حريصون جدا على إيلاء المزيد من الاهتمام للضوابط اللازمة لحماية الاستقرار المالي في عالم الذكاء الاصطناعي"، داعية إلى تعاون عالمي في هذا الشأن.

