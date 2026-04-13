شتوتغارت يفوز على هامبورغ برباعية نظيفة في الدوري الألماني

برلين في 13 أبريل /وام/ فاز فريق شتوتغارت على ضيفه هامبورغ برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل رباعية شتوتغارت، نجيلو ستيلر في الدقيقة 21، وكريس فوريخ في الدقيقة 32، وماكسيميليان ميتيلشتايت في الدقيقة 56، وبلال الخنوس في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز، تقدم شتوتغارت إلى المركز الثالث برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف عن لايبزيغ صاحب المركز الرابع.. في المقابل، تجمد رصيد هامبورغ عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثانية، خسر فريق فيردر بريمن أمام كولن بنتيجة (1 -3)، ليقترب من منطقة الهبوط.

وتجمد رصيد فيردر بريمن عند 28 نقطة في المركز 15، ويتقدم بفارق ثلاث نقاط عن مركز ملحق تفادي الهبوط الذي يحتله سانت باولي السادس عشر، وذلك قبل 5 جولات من النهاية.. في المقابل تقدم فريق كولن للمركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

وفي مباراة ثالثة، تغلب فرايبورغ على ماينتس بهدف دون رد سجله لوكاس هولر في الدقيقة 47، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثامن بفارق سبع نقاط عن ماينتس التاسع.