حزب "تيسا" المعارض يفوز بثلثي مقاعد البرلمان المجري

بودابست في 13 أبريل /وام/ فاز حزب "تيسا" المنتمي إلى يمين الوسط المؤيد للاتحاد الأوروبي بقيادة بيتر ماجار

بغالبية ثلثي مقاعد البرلمان المجري في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد، ملحقا هزيمة برئيس الوزراء فيكتور أوربان، وفقا لنتائج شبه نهائية.

وبعد فرز أكثر من 97.35% من أصوات المراكز الانتخابية، حصل حزب تيسا المعارض على 138 مقعدا من أصل 199 في البرلمان بنسبة 53.6% من الأصوات، بحسب النتائج الرسمية. في المقابل، حصل حزب فيدس الحاكم على 55 مقعدا بنسبة 37.8% من الأصوات.

وأقر أوربان بالهزيمة قائلا للصحفيين إن "نتائج الانتخابات واضحة ومفهومة بالنسبة لنا. هي مؤلمة لكن لا لبس فيها".

وأضاف "لم نمنح ثقة الناخبين لتولي مسؤولية الحكم وقد قدمت التهنئة للحزب الفائز".

من جانبه أعلن ماجيار (45 عاما) وهو سياسي صاعد وعضو سابق في الحكومة فوزه بالانتخابات مشيرا في منشور عبر منصة (إكس) إلى أن أوربان "اتصل بي لتهنئتنا على فوزنا".

وسجلت الانتخابات نسبة مشاركة قياسية قاربت 79 بالمائة في أعلى نسبة إقبال منذ نهاية الحقبة الشيوعية في البلاد.

