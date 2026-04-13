ليل يفوز على تولوز 4 - 0 في الدوري الفرنسي

باريس في 13 أبريل /وام/ فاز فريق ليل على مضيفه تولوز بنتيجة (4 - 0)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل رباعية ليل كل من: البلجيكي توماس مونييه، ورومان بيرو، والإسباني ماتياس فيرنانديس-باردو، وأوليفييه جيرو.

وبفوزه الرابع تواليا، رفع ليل رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، معززا موقعه في دائرة المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، حيث يتقدم بفارق نقطة واحدة عن مرسيليا الذي تراجع للمركز الرابع.

وفي مباراة ثانية، تغلب أولمبيك ليون على ضيفه لوريان بهدفين نظيفين، سجلهما الأوكراني رومان ياريمتشوك وكورينتين توليسو في الدقيقتين 49 و56، ورفع ليون بهذا الفوز رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة عن مرسيليا الرابع، ونقطتين عن ليل الثالث، ليحافظ على حظوظه في خطف بطاقة التأهل الأوروبية، في المقابل تجمد رصيد لوريان عند 38 نقطة في المركز التاسع بعد تلقيه الهزيمة التاسعة هذا الموسم.

وفي مباراة ثالثة، واصل نيس سعيه للابتعاد عن منطقة الهبوط بتعادله أمام لوهافر بنتيجة (1 - 1) ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر، وبفارق أربع نقاط عن أوكسير (السادس عشر)، بينما حل لوهافر في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

