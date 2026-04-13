ارتفاع صادرات كوريا بنسبة 36.7% منذ بداية أبريل

سيؤول في 13 أبريل /وام/ ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 36.7% خلال الأيام العشرة الأولى من أبريل، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

و بحسب بيانات أصدرتها اليوم وكالة الجمارك الكورية بلغت قيمة الشحنات الصادرة 25.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 1 إلى 10 أبريل، مقارنةً بـ 18.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي .

كما ارتفعت الواردات بنسبة 12.7% على أساس سنوي لتصل إلى 22.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، مما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 3.1 مليارات دولار أمريكي، بحسب البيانات.

