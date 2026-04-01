مسؤول أممي يدعو إلى تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

نيويورك في 14 أبريل/ وام/ دعا مسؤول أممي الى ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، معتبرا الشراكة بين الجانبين بمثابة الركيزة الأساسية في دعم السلام والأمن الدوليين ظل التحديات العالمية المتزايدة.

جاء ذلك خلال إحاطة قدمها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خالد خياري، أمام الإجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي اليوم، بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، معتبرا الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي للأمم المتحدة عبر مختلف المجالات، من حفظ السلام إلى حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والعمل الإنساني.

وشدد على أن المرحلة المقبلة، تتطلب مضاعفة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود مؤكدا أن التنسيق الوثيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يشكل نموذجا فعالا للتعاون الدولي القائم على تقاسم الأعباء والمسؤوليات .

