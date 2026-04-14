"مينافاتف" تشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد بواشنطن للمرة الأولى

واشنطن في 14 أبريل/ وام/ تشارك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، برئاسة سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، للمرة الأولى، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انطلقت أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن وتستمر حتى 18 أبريل الجاري، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في مجالات نزاهة الأنظمة المالية ومكافحة الجرائم المالية.

وأكد سعادة حامد سيف الزعابي، رئيس "مينافاتف"، أن المشاركة الأولى للمجموعة في اجتماعات الربيع تمثل منصة مهمة لتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن رئاسة دولة الإمارات للمجموعة تركز على دعم جاهزية الدول الأعضاء للجولات القادمة من التقييمات المتبادلة، بما يتماشى مع منهجية مجموعة العمل المالي "الفاتف" القائمة على قياس الفاعلية وتحقيق النتائج.

وأوضح ، أن "مينافاتف" تعمل على تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وترجمة المعايير الدولية إلى نتائج عملية ومستدامة.

وأشار سعادته إلى أن الاجتماعات تشكل فرصة لتعميق الشراكات الدولية مع المؤسسات المالية وتبادل الرؤى حول أبرز التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار المالي والاستدامة المالية، مؤكداً حرص "مينافاتف" على مواصلة دورها في دعم التنسيق الإقليمي وتعزيز التكامل مع الجهود الدولية.