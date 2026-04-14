الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن تعديلات جديدة على دوري أبطال النخبة

كوالالمبور في 14 أبريل/ وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، إجراء مجموعة من التعديلات الإستراتيجية على بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، أبرزها زيادة عدد الأندية المشاركة إلى 32 فريقا بدءا من موسم 2026 - 2027، بتوصية من لجنة المسابقات.

وأضاف في بيان له، أن هذه التوصيات تخضع لاعتماد اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل دخولها حيز التنفيذ، بهدف إتاحة فرص أكبر للأندية للمنافسة على أعلى مستوى، وتحفيز الدوريات المحلية على رفع معايير الاحتراف والأداء.

وبحسب البيان سيتم توزيع الأندية بالتساوي بين منطقتي الشرق والغرب بواقع 16 فريقا لكل منطقة، على أن تتأهل الأندية التي تحتل المراكز من الأول إلى السادس في كل منطقة مباشرة إلى دور الـ 16، بعد نهاية مرحلة الدوري، بينما تخوض الفرق من المركز السابع إلى العاشر مرحلة فاصلة مستحدثة "ملحق الأدوار الإقصائية"، بدلاً من خروجها من المنافسة.

وسيحصل الفريقان السابع والثامن على أفضلية اللعب على أرضيهما في مباريات الملحق، بينما سينضم الفائزان لاستكمال عقد المتأهلين إلى دور الـ 16، لضمان استمرار التنافس حتى الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري.

وذكر الاتحاد أنه نظرا لازدحام أجندة المنافسات العالمية، لن يتم تطبيق مرحلة الملحق في موسم 2026-2027، على أن يتم إدخالها في المواسم اللاحقة.