250 شخصاً في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب للاجئين ببحر "أندامان"

جنيف في 15 أبريل /وام/ اعتُبر نحو 250 شخصا في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب كان على متنه لاجئون في بحر "أندامان"، وذلك وفقا لبيان مشترك أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المنظمة الدولية للهجرة في بنغلاديش.

وأفاد البيان أن القارب أبحر من جنوب بنغلاديش متجها إلى ماليزيا عندما انقلب وغرق بعد أن واجه رياحا عاتية وأمواجا هائجة، حيث تسبب الاكتظاظ في تفاقم الوضع، وكان أيضا على متنه نساء وأطفال.

لم يحدد البيان تاريخ وقوع الحادث، بينما أفادت تقارير إعلامية بأن القارب الذي غادر بنغلاديش في 4 أبريل، كان على متنه حوالي نحو 280 شخصا، وانه انقلب بعد 4 أيام من إبحاره.

وكان خفر السواحل البنغلاديشي قد أعلن أن زورق دورية أنقذ 9 أشخاص بعد ظهر يوم 9 أبريل.

