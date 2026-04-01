تأهل بايرن ميونخ وأرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ميونخ في 16 أبريل/ وام / تأهل بايرن ميونخ الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه الليلة على ريال مدريد الإسباني 4-3 على ملعب أليانز أرينا، في مباراة إياب الدور ربع النهائي.

وكان بايرن ميونخ قد فاز ذهابًا بنتيجة 2-1، ليتأهل بمجموع المباراتين 6-4، ليواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، في الدور المقبل.

سجل لبايرن كل من ألكسندر بافلوفيتش (ق 6)، وهاري كين (ق 38)، ولويس دياز (ق 89)، ومايكل أوليسيه (ق 90+4)، فيما سجل لريال مدريد كل من أردا غولر - هدفين (ق 1 و29)، وكيليان مبابي (ق 42).

كما تأهل أيضًا إلى نصف النهائي أرسنال الإنجليزي، رغم تعادله بدون أهداف مع سبورتنج لشبونة البرتغالي على ملعب الإمارات، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بهدف دون مقابل، ليتأهل بمجموع المباراتين 1-0، ليواجه أتلتيكو مدريد الاسباني، في الدور المقبل.