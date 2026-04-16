18 قتيلًا و11 مفقودًا في فيضانات أنغولا

لواندا في 16 أبريل /واس/ لقي ما لا يقل عن 18 شخصًا حتفهم، فيما لا يزال 11 آخرين في عداد المفقودين جراء الفيضانات التي شهدتها مدينة بينغيلا (وسط أنغولا)، بعد ارتفاع منسوب نهر كافاكو.

وأفادت السلطات المحلية بأن الحصيلة الأولية للأضرار تشير إلى أن الفيضانات دمرت 451 منزلًا وتسببت في نزوح حوالي 20 ألف شخص.

وكان الحاجز الواقي على الضفة اليسرى لنهر كافاكو قد انهار الأحد الماضي بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة، مما تسبب في فيضانات غير مسبوقة غمرت عدة أحياء من المدينة.

وتحتفظ السجلات التاريخية بفيضانات متكررة لنهر كافاكو، سيما خلال سنوات 1979 و1983 و2002 و2015، أدت إلى تدمير المنازل وإتلاف الأراضي الزراعية وخسائر في الأرواح.