تقرير عالمي: الإمارات مركز رائد للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم

أبوظبي في 16 أبريل /وام/ أكد تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2026 الصادر عن جامعة ستانفورد الأمريكية، أن دولة الإمارات تعتبر مركزًا رائدًا وناشئًا للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وُتصنف من بين أفضل الدول في الدعم المؤسسي لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والتوعية به، وحوكمته.

وقال التقرير إن الإمارات تتميز في هذا المجال بتبني الذكاء الاصطناعي بنسبة عالية، وهو معدل يتجاوز التوقعات بناءً على الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ سجلت هي وسنغافورة مستويات عالية، تتجاوز بكثير توقعات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حتى باتت تُدرج باستمرار ضمن التصنيفات العالمية للذكاء الاصطناعي من حيث المهارات، والوظائف، والتبني، والمواهب.

وأضاف أن الدولة تعتبر من بين الدول التي يستخدم فيها أكثر من 80% من الموظفين، بثقة عالية، الذكاء الاصطناعي بانتظام في العمل، لافتا إلى إدراجها ضمن التصنيفات العالمية لانتشار مهارات الذكاء الاصطناعي، كواحدة من أسرع الدول نموًا في مهارات هندسته؛ حيث يفوق نمو مهارات الهندسة نمو التوعية بالذكاء الاصطناعي.

وفي محور مواهب الذكاء الاصطناعي والقوى العاملة، أوضح التقرير أن تركيز مواهب الذكاء الاصطناعي في الإمارات ارتفع بأكثر من100% خلال الفترة من 2019 إلى 2025، لافتا إلى أنها تحتل مرتبة متقدمة في صافي تدفق المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي وبمعدل يبلغ نحو 4.40 لكل 10 آلاف عضو في منصة "لينكدإن".

وعرّج التقرير على جانب اقتصاد الذكاء الاصطناعي والوظائف في الإمارات مشيرا إلى أن إعلانات وظائف الذكاء الاصطناعي تمثل نحو 2.87% من إجمالي إعلانات الوظائف في عام 2025، وأن الدولة باتت اليوم واحدة من الدول الرائدة عالميًا في كثافة الطلب على عمالة الذكاء الاصطناعي.

ونوّه التقرير بحرص دولة الإمارات على إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم، وبإطلاق الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، مشيرا إلى إلزامية تعليمه لجميع المراحل الدراسية بدءًا من العام الدراسي 2025-2026؛ حيث يشمل المنهج الدراسي أساسيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات، والخوارزميات، والابتكار، والأخلاقيات، حتى باتت الدولة تحظى باعتراف عالمي (إلى جانب الصين) نظرا لتقدمها الكبير في تطبيق تعليم الذكاء الاصطناعي.

وخصص التقرير محورا للنظام التقني/البحثي في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيدا بدور معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي الذي يعد واحداً من المراكز العالمية الرائدة في مجال أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، في أبحاث الذكاء الاصطناعي التطبيقي باستخدام نماذج "فالكون".