عدد السياح الأجانب في كوريا الجنوبية يسجل رقما قياسيا في الربع الأول من 2026

سيؤول في 16 أبريل /وام/ استقبلت كوريا الجنوبية عددا قياسيا من السياح الأجانب في الربع الأول من هذا العام، مدفوعا بتدفق المعجبين الذين زاروا البلاد لحضور عرض فرقة البوب الكورية الشهيرة "بي تي إس" التاريخي في وسط سيؤول الشهر الماضي.

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، في كوريا الجنوبية، فقد دخل 4.76 ملايين سائح إلى البلاد بين يناير ومارس، بزيادة بنسبة 23% عن نفس الفترة من عام 2025، وهو أعلى رقم مسجل في الربع الأول.

واستحوذ السياح الصينيون على الحصة الأكبر بواقع 1.45 مليون زائر، بزيادة قدرها 29%، يليهم اليابانيون بـ940 ألف زائر، بزيادة قدرها 20%. وسجلت تايوان أعلى نسبة زيادة سنوية بلغت 37.7% لتصل إلى 540 ألف زائر، بينما ارتفع عدد السياح من الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 17% ليصل إلى 690 ألف زائر.

وارتفع عدد السياح عبر المطارات الإقليمية بنسبة تقارب 50% ليصل إلى 850 ألفا، ما رفع نسبة السياح الأجانب الذين يزورون المناطق المحلية إلى 34.5%.

وشهدت السياحة البحرية انتعاشا قويا، حيث بلغ عدد السفن السياحية التي رست في الموانئ الرئيسية 338 سفينة، بما في ذلك جيجو وبوسان وإنتشون، بزيادة بنسبة 52.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وبلغ إجمالي إنفاق السياح بواسطة البطاقات الأجنبية 3.21 تريليونات وون (2.18 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 23% عن العام السابق، بينما ارتفع مستوى الرضا عن السفر إلى 90.8 نقطة، بزيادة قدرها 1.1 نقطة عن 89.7 نقطة قبل عام، وفقا لاستطلاع رأي.

