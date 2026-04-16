مقتل 11 شخصا جراء سقوط حافلة في واد بالإكوادور

كيتو في 16 أبريل /وام/ قُتل 11 شخصا وأصيب 20 آخرين في الإكوادرو أمس، عندما سقطت حافلة في واد قرب موييتورو في مقاطعة أزواي جنوب البلاد، وفق ما أعلن جهاز الإنقاذ.

وقال الجهاز، إنه تم نقل عشرين مصابا إلى العديد من المرافق الصحية في المنطقة، مشيرا إلى أن الحافلة انحرفت عن الطريق وسقطت في الوادي قبل أن تشتعل فيها النيران.

وتُعد حوادث الطرق أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في الإكوادور حيث يقضي شخص واحد كل أربع ساعات بحادث سير، بحسب الوكالة الوطنية للمرور.

وفي العام 2024، وقع 21 ألفا و220 حادثا مروريا في البلاد ما أدى إلى مقتل حوالى 2300 شخص وجرح 18 ألفا، وفق إحصاءات رسمية.

