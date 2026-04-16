خمس وفيات وعشرات العالقين في انهيار منجم بالسودان

الخرطوم في 16 أبريل /وام/ لقي خمسة أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال أكثر من 25 آخرين عالقين تحت الأنقاض، إثر انهيار منجم للتنقيب عن الذهب شرق السودان.

وأفادت شبكة أطباء السودان بأن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها لانتشال العالقين داخل منجم "كليتي" الواقع في منطقة القنب والأوليب بولاية البحر الأحمر، وبأنها تمكنت من انتشال خمسة جثامين، إلى جانب نقل عدد من المصابين إلى مدينة بورتسودان لتلقي العلاج، فيما تتواصل الجهود للوصول إلى بقية العالقين داخل الآبار وعلى أعماق كبيرة.

وبينت أن عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص الإمكانيات والمعدات اللازمة، ما يهدد بتفاقم الخسائر البشرية في حال تأخر الوصول إلى المحاصرين.

-خلا-