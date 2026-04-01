"حكماء المسلمين" يدين بشدة حادثة إطلاق النار في مدرسة بوسط تركيا

أبوظبي في 16 أبريل / وام / أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدة، حادث إطلاق النار في إحدى المدارس بوسط تركيا، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد المجلس في بيان اليوم رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية، داعيا إلى تعزيز ثقافة التسامح، وترسيخ قيم التعايش والسلام.

وتقدم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، وإلى الجمهورية التركية حكومة وشعبا، سائلا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.