مصرع 8 أشخاص في تحطم مروحية بإندونيسيا

جاكرتا في 17 أبريل/ وام/ أعلنت السلطات الإندونيسية مصرع 8 أشخاص إثر تحطم طائرة مروحية كانوا على متنها في إقليم كاليمانتان الغربي، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها لانتشال الجثث وحطام الطائرة.

وأوضحت وكالة الإنقاذ الإندونيسية أن الاتصال انقطع بالطائرة، وهي من طراز "إيرباص إتش 130"، صباح أمس الخميس، بعد خمس دقائق فقط من إقلاعها من منطقة مزارع في ميلاوي.

وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ عثرت على جزء من الحطام يُرجّح أنه ذيل الطائرة، على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات غرب الموقع الذي فُقد فيه الاتصال.

