رئيس الدولة يزور حاكم عجمان

عجمان في 17 أبريل/ وام/ زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أخاه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

وتبادل سموهما خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة، وبحثا عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، مؤكدين أن تمكين المواطن يبقى محور خطط التنمية وعلى قمة الأولويات الوطنية، كما أكدا أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز تطلعاتها إلى بناء نموذج تنموي يُوجه جميع الموارد لرفع جودة الحياة في المجتمع وتحقيق سعادته وتماسكه واستقراره، داعيين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعم الأمن والرخاء والازدهار.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.