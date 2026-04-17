"الوطني الاتحادي" يترأس اجتماع لجنة التنمية المستدامة خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول

إسطنبول في 17 أبريل/ وام/ ترأست سعادة ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي رئيسة لجنة التنمية المستدامة إحدى اللجان الدائمة في الاتحاد، اجتماع اللجنة الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد، والدورة الـ 217 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2026، في مدينة إسطنبول.

شارك في الاجتماع، سعادة خالد عمر الخرجي عضو المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي.

وجرى خلال الاجتماع، الموافقة على المحاضر الموجزة للدورة السابقة، كما ناقشت اللجنة مشروع القرار المعنون: "بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام: دور البرلمانات في مكافحة الحمائية، وخفض التعريفات الجمركية، ومنع التهرب الضريبي للشركات".

وقد تُوِّجت أعمال اللجنة باعتماد مشروع القرار، بما يعزز دور البرلمانات في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية على المستوى الدولي.

كما شاركت سعادتها في اجتماع مشترك مع رؤساء المجموعات الجيوسياسية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الهيئات المتخصصة الأخرى في الاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع اللجنة التوجيهية للجمعية العامة