العين بطلاً لكأس الإمارات للكرة الطائرة بعد فوزه على بني ياس

العين في 17 أبريل/وام/ تُوج فريق العين بطلاً لكأس الإمارات للكرة الطائرة للرجال، بعد فوزه على ضيفه بني ياس بنتيجة 3-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على صالة نادي العين، وسط حضور جماهيري لافت في ختام البطولة.

فرض العين سيطرته على معظم مجريات اللقاء وجاءت نتائج الأشواط 26-24 و24-26 و25-17 و25-19، ليحصد اللقب السابع في تاريخه، والأول منذ موسم 2017-2018، بعد غياب دام 8 سنوات.

وعقب المباراة، توّج سعادة عبد الله جمعة الدرمكي رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، وسعادة سلطان حمد المطوع الظاهري مدير مكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، عضو مجلس إدارة نادي العين، فريق العين بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق بني ياس الميداليات الفضية.

وأكد الدرمكي أن البطولة كانت مسك ختام الموسم، مشيراً إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة التكامل بين جميع أطراف المنظومة.

وأشاد بالمستوى الفني الذي قدمته الأندية ودورها في إخراج المنافسات بصورة مميزة، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد، وبدعم الجمعية العمومية، يعمل على تحقيق المزيد من النجاحات خلال المواسم المقبلة.

من جانبه، قال أحمد سلطان النعيمي، المدير الرياضي للألعاب الجماعية بنادي العين، إن هذا الإنجاز يحمل قيمة كبيرة لجميع منتسبي النادي، وجاء في توقيت مهم بعد سنوات من الغياب عن منصات التتويج، مؤكداً أن الفريق كان بحاجة إلى هذا اللقب، وأن الاحتفالية عكست دعم الإدارة والجماهير.

وأضاف أن التتويج يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تطوير الفريق وتعزيزه استعداداً للمشاركات الخارجية، وعدم الاكتفاء بالمنافسة محلياً.

وأشاد عبد العزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، بالمستوى الفني للمنافسات، وهنأ العين بالتتويج وبني ياس بقوة الأداء.

وأكد أن التنظيم والحضور الجماهيري أسهما في إخراج الحدث بصورة مميزة للكرة الطائرة في الدولة، في ظل الدعم المتواصل من القيادات والمؤسسات.

بدوره، عبّر العماني جمال المعمري، المدير الفني لفريق العين، عن فخره بقيادة الفريق لتحقيق هذا اللقب بعد فترة قصيرة من توليه المهمة، مؤكداً أن العمل الجماعي والإصرار كانا وراء استعادة الفريق لمكانته على منصات التتويج، في ظل تقارب مستويات الأندية وتبادل الألقاب بينها.

وشدد محمد سليمان الظاهر، قائد فريق العين على أن الفريق عاد بقوة إلى منصات التتويج، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، والحضور الجماهيري، كان لها دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز.