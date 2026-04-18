"لانس" يفوز على "تولوز" في الدوري الفرنسي

باريس في 18 أبريل /وام/ فاز فريق "لانس" على مضيفه "تولوز" 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل ثلاثية لانس كل من: سعود عبدالحميد في الدقيقة 61، وأدريان توماسون في الدقيقة 67، وإسماعيل جانيو في الدقيقة 2+90، بينما سجل هدفي تولوز كريستيان كاسيرس في الدقيقة 6، وسيني كومباسا في الدقيقة 13.

وبهذه النتيجة، رفع لانس رصيده إلى 62 نقطة، مواصلًا مطاردته للمتصدر باريس سان جيرمان، في حين تجمّد رصيد تولوز عند 37 نقطة في المركز العاشر.

ومن المقرر أن تستكمل الجولة - غداً السبت- بإقامة ثلاث مباريات؛ حيث يلتقي لوريان مع مارسيليا، وأنجي مع لوهافر، بينما يواجه ليل نظيره نيس.

