البنك الدولي يطلق استراتيجية لمساعدة الدول الصغيرة على مواجهة التحديات

واشنطن في 18 أبريل /وام/ ⁠كشف البنك الدولي عن استراتيجية جديدة تهدف إلى مساعدة الدول الجزرية الصغيرة والدول الصغيرة الأخرى على مواجهة التحديات التي تواجهها دون غيرها، مثل العزلة الجغرافية والتعرض ​للصدمات وضيق القاعدة الاقتصادية، وذلك من خلال التركيز بشكل قوي على فرص العمل.

وناقش رئيس البنك الدولي أجاي بانجا هذه المبادرة في اجتماع مغلق ضم وزراء ومحافظي ‌البنوك ⁠المركزية من 50 دولة صغيرة، خلال اجتماعات ‌الربيع لصندوق النقد الدولي ⁠والبنك الدولي.

وستركز المبادرة ​على مجالات مثل ⁠الصحة والحصول على الطاقة بأسعار معقولة والبنية التحتية المتينة والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ يرى مسؤولو البنك أن هناك فرصا أكبر لتعزيز النمو والأعمال التجارية ​وخلق فرص ‌عمل أكثر وأفضل.

-خلا-