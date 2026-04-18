صفقة معدات عسكرية أمريكية لألمانيا بـ 11.9 مليار دولار

واشنطن في 18 أبريل/وام/ وافقت الولايات المتحدة على بيع محتمل لمعدات عسكرية لألمانيا تقدر قيمتها بنحو 11.9 مليار دولار.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية تسعى ألمانيا للحصول على ثمانية أنظمة قتالية متكاملة وأنظمة رادار حديثة وأنظمة إطلاق للصواريخ الموجهة، من بين معدات أخرى.

وتم تقديم الصفقة إلى الكونجرس الأمريكي، الذي لا يزال بإمكانه الاعتراض عليها.

