مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح على منشأة ترفيهية بالمكسيك

مكسيكو سيتي في 19 أبريل /وام/ قتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم مسلح استهدف منشأة ترفيهية في بلدية "أيالا" بولاية "موريلوس" الواقعة وسط المكسيك.

وأوضح مكتب المدعي العام في ولاية موريلوس أن الحادث وقع داخل منشأة ترفيهية كانت تعمل بصورة غير قانونية، مشيرا إلى أن فرق الطب الشرعي باشرت الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة عقب العثور على جثث الضحايا في موقع الهجوم.

وقال، إن محققين من وكالة التحقيقات الجنائية يواصلون جمع الأدلة واستجواب الشهود للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الجناة.

وأكد المكتب أنه سيتابع جميع مسارات التحقيق بهدف كشف المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة.

