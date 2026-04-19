البلغاريون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

صوفيا في 19 أبريل /وام/ يتوجه الناخبون البلغاريون إلى مراكز الإقتراع اليوم الأحد لانتخاب برلمان جديد في تصويت مبكر؛ حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تصدر تحالف بلغاريا التقدمية الجديد بقيادة الرئيس السابق رومن

راديف.

وينظر إلى راديف على أنه صديق لروسيا، ويحصل تحالفه في استطلاعات الرأي على ما يصل إلى 34% من الأصوات، لكنه بعيد تماما عن الأغلبية، وهو ما يعني على الأرجح محادثات ائتلافية وجمودا محتملا.

وكان راديف قد استقال من منصب الرئيس في يناير للمشاركة في الانتخابات المبكرة، وسعى خلال الحملة الانتخابية إلى تقديم نفسه كمقاتل ضد الفساد.

وتأتي الانتخابات البرلمانية الثامنة خلال خمس سنوات فقط في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد الفساد واستقالة حكومة ائتلافية موالية للغرب بقيادة رئيس الوزراء روزن جيليازكوف، في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع حاليا أن يصبح التحالف المحافظ "جيرب-إس دي إس"، الذي كان يحكم حتى ذلك الحين، ثاني أكبر قوة سياسية بنسبة تقارب 20%، وفقا للتوقعات.

ويتوقع دخول خمسة أحزاب على الأقل إلى البرلمان الجديد في صوفيا عقب الانتخابات، التي تعتمد نظام التمثيل النسبي.

وفعلت الحكومة المؤقتة أنظمة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة التضليل والتدخل الأجنبي في الانتخابات.

