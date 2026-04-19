حريق في ولاية صباح الماليزية يدمر 200 منزل ويشرد المئات

كوالالمبور في 19 أبريل /وام/ تسبب حريق بقرية في ولاية صباح الماليزية اليوم، في تدمير 200 منزل وتشريد مئات الأشخاص.

وذكر رئيس قسم الإطفاء والإنقاذ بمنطقة سانداكان، جيمي لاجونج، أن السُلطات تلقت بلاغًا عن الحريق في المنطقة قرابة الساعة 1:32 صباحًا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أن الرياح القوية وقرب المنازل من بعضها البعض أدى إلى انتشار الحريق بسرعة.

وقالت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية "برناما" إن الحريق اندلع في إحدى القرى المقامة على مجرى مائي، وإن ‌نحو 445 شخصًا نزحوا حتى الآن.

من جانبه قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن الحكومة الاتحادية تنسق مع سُلطات ولاية صباح ‌لتقديم المساعدة الأساسية وإعادة التوطين المؤقت للمتضررين.

-خلا-