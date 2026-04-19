الرئيس الكوري الجنوبي يزور الهند وفيتنام

سيؤول في 19 أبريل /وام/ بدأ الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ"، اليوم، جولة آسيوية يزور خلالها الهند وفيتنام لإجراء محادثات قمة من المرجح أن تركز على استقرار سلاسل الإمداد، وسط حالة عدم اليقين التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن "لي" سيصل إلى نيودلهي في وقت لاحق من اليوم، ويعقد محادثات مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" يوم الإثنين، وستكون هذه المرة هي الثالثة التي يلتقيان فيها وجها لوجه، بعد محادثات سابقة على هامش قمتي مجموعة السبع ومجموعة العشرين في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تركز القمة على توسيع التعاون الاقتصادي في مجالات مثل بناء السفن والصناعات البحرية والذكاء الاصطناعي والدفاع، فضلا عن تنسيق الاستجابات لعدم اليقين الذي يكتنف سلاسل إمدادات الطاقة بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يتوجه "لي" إلى هانوي، عاصمة فيتنام، يوم الثلاثاء في زيارة دولة، وسيجري محادثات يوم الأربعاء مع "تو لام"، رئيس فيتنام والأمين العام للحزب الشيوعي؛ حيث من المتوقع أن يتصدر التعاون في مجال سلاسل إمدادات الطاقة والمعادن الحيوية جدول الأعمال.

وستجعل هذه الزيارة "لي" أول زعيم أجنبي يزور فيتنام منذ انتخاب "تو لام" رئيسا للدولة في وقت سابق من هذا الشهر، وهو ما عزز سلطته من خلال شغله لأقوى منصبين في البلاد.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري، رئيس الوزراء الفيتنامي "لي مينه هونغ"، المسؤول الثاني في البلاد؛ ورئيس الجمعية الوطنية "تران ثانه مان"، المسؤول الثالث؛ كما سيحضر منتدى للأعمال لاستكشاف سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

-خلا-