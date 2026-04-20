"بورتو" يقترب من التويج بلقب الدوري البرتغالي بثنائية في شباك "تونديلا"

لشبونة في 20 أبريل /وام/ اقترب فريق بورتو من التتويج بلقب الدوري البرتغالي هذا الموسم، بالفوز على ضيفه تونديلا 2 / 0 ، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة.

وبذلك رفع بورتو رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق سبع نقاط عن بنفيكا الذي فاز على سبورتنج لشبونة بنتيجة 2 / 1 في وقت سابق ، ليتراجع لشبونة للمركز الثالث بـ 71 نقطة.

ويحتاج بورتو لست نقاط من آخر أربع مباريات ليحسم تتويجه رسميا باللقب. أما تونديلا، فقد تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السابع عشر، ليقترب خطوة جديدة من الهبوط للدرجة الثانية.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، تعادل سبورتنج براجا مع فاماليساو بنتيجة 2 / 2، وبهذه النتيجة، بقى براجا في المركز الرابع برصيد 53 نقطة، ليتمسك بفرصه في التأهل لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل، خلفه فاماليساو في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

-خلا-