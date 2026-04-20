ميلان يفوز على فيرونا ويتقدم لوصافة الدوري الإيطالي

روما في 20 أبريل /وام/ فازفريق ميلان على فيرونا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 66 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني، بفارق الأهداف عن نابولي الثالث الذي خسر أمام لاتسيو بهدفين دون رد أمس، أما فيرونا فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وفي مباراة ثانية، تغلب يوفنتوس على بولونيا بهدفين دون رد سجلهما جوناثان دايفيد في الدقيقة الثانية، وكيفرين تورام في الدقيقة 57. وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده للنقطة 63 في المركز الرابع، فيما بقي بولونيا عند النقطة 48 في المركز الثامن.

وفي مباراة ثالثة، تعادل كريمونيزي مع ضيفه تورينو سلبا، و بذلك رفع كريمونيزي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، كما رفع تورينو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة رابعة أقيمت اليوم، فاز جنوى على مضيفه بيزا بهدفين لهدف، وبهذا الفوز رفع فريق جنوى، رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث عشر، مقابل 18 نقطة لبيزا في المركز العشرين والأخير.

وتختتم منافسات الجولة غداً الإثنين بإقامة مباراة ليتشي وفيورنتينا.

-خلا-