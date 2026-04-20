رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الهولندي تطورات المنطقة

الدوحة في 20 أبريل /وام/ بحث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الاحد مع وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" انه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما المتعلقة بإيقاف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال الذي تلقاه من الوزير الهولندي، عن ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

-خلا-