إنقاذ ركاب حافلة اختطفوا في نيجيريا

أبوجا في 20 أبريل /وام/ أعلن حاكم ولاية بينو في وسط نيجيريا اليوم أن جميع الركاب الذين اختطفوا يوم الأربعاء الماضي من حافلة في الولاية قد أُنقذوا.

وكانت الشرطة المحلية قالت في وقت سابق إن 14 شخصا اختطفوا، في حين ذكر حاكم ولاية بينو هايسينث آليا الأحد أن العدد بلغ 15. وقالت الشرطة في وقت سابق إنها ألقت القبض على سبعة مشتبه فيهم.

وتصاعدت هجمات الخطف خلال الأشهر الأخيرة، وخصوصا في النصف الشمالي من نيجيريا ، وتُنفذ هذه الهجمات جماعات متشددة إضافة إلى عصابات إجرامية تُعرف بـ"قطاع الطرق"، سعيا للحصول على أموال فدية.

