فوز ليون على باريس سان جيرمان يشعل الدوري الفرنسي

باريس في 20 أبريل/وام/ حقق أولمبيك ليون فوزا مفاجئا على حساب باريس سان جيرمان ضمن الجولة 30 من الدوري الفرنسي بنتيجة 2-1، ليشعل الصراع على اللقب، عقب فشل سان جيرمان في توسيع الفارق مع نادي لانس أقرب ملاحقيه.

وبهذه النتيجة، لا يزال باريس سان جيرمان في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وتوقف رصيده عند 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن لانس الوصيف صاحب المركز الثاني الذي يملك 62 نقطة.

ورفع نادي أولمبيك ليون رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وستكون المباراة المقبلة لباريس سان جيرمان ضد فريق نانت في 22 أبريل الجاري على ملعب حديقة الأمراء، في لقاء مؤجل من الجولة 26 من الدوري.

وفي باقي المباريات، تعادل موناكو مع ضيفه أوكسير 2-2، ورفع موناكو رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع، فيما بقي أوكسير في المركز السادس عشر الذي يقود إلى ملحق الصعود والهبوط بـ25 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن نيس الخامس عشر.

وفاز ستاد رين على ستراسبورغ 3-0، ورفع رين رصيده بهذا الانتصار إلى 53 نقطة في المركز الخامس، مقابل 43 نقطة لستراسبورغ.

وتغلب باريس أف سي على مضيفه متز 3-1، ورفع الفريق الباريسي رصيده إلى 38 نقطة، مقابل 15 نقطة لمتز الذي بات قريبا جدا من الهبوط إلى الدرجة الثانية. واكتفى نانت، الذي يكافح للبقاء، بالتعادل مع ضيفه بريست 1-1.

