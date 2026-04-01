الشارقة بطلاً لدوري كرة اليد للمرة العشرين في تاريخه

الشارقة في 21 أبريل / وام / توج فريق الشارقة لكرة اليد بطلاً لمسابقة الدوري العام للعبة للمرة العاشرة على التوالي، والعشرين في تاريخه.

جاء ذلك بعد ختام مباريات مسابقة الدوري الليلة بالجولة الـ21، التي أقيمت في صالة نادي الشارقة، وشهدت فوز الشارقة على فريق النصر بنتيجة 31-17.

وبهذا الإنجاز، وصل الفريق إلى اللقب رقم 53 في سجل إنجازاته بجميع البطولات.

وتوج الفريق الفائز الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني، بحضور سعادة المهندس سعود إبراهيم صالح، رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وسعادة محمد جمعة بن هندي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وسعادة محمد عبيد الحصان، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحمد صالح آل علي، عضو مجلس الإدارة رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة، وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الفريق.

وتقدم الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود للنادي ولجميع منتسبيه، الأمر الذي أوصله إلى هذه المكانة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عقب تتويج الفريق الليلة: هذا الإنجاز هو ثمرة جهد كبير وعمل متواصل من مجالس إدارات متتالية، ونجاح يحسب للجميع"، لافتاً إلى أن سر تفوق الشارقة هو العمل المتواصل بروح الفريق والأسرة الواحدة، متمنياً استمرارية الحفاظ على هذا النجاح.

وقال سعادة المهندس سعود إبراهيم صالح: نبارك لنادي الشارقة تحقيق لقب دوري كرة اليد للمرة العاشرة توالياً والعشرين في تاريخه، وهذا الإنجاز هو نتاج جهود كبيرة في تطوير اللاعبين والفرق.

وأضاف: نتطلع إلى مواصلة دعم الأندية من اتحاد كرة اليد لتعزيز المشاركات الخارجية، ودعم المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد جاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية مشرف كرة اليد بنادي الشارقة، أن هذا الإنجاز لم يتحقق إلا بدعم القيادة الرشيدة، وثقتها الكبيرة في النادي وأبنائه من أجل الوصول إلى هذه المكانة، والمحافظة على النجاح والتميز.

وأشار إلى أن تتويج الشارقة باللقب للمرة العاشرة على التوالي، والعشرين في تاريخه، يعد إنجازاً كبيراً يحسب لجميع اللاعبين والمدربين والجهازين الإداري والفني والطبي، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة عمل متواصل طوال الموسم.

وأوضح أن طموح الفريق هو السيطرة على جميع البطولات المحلية، والحفاظ على اللقب الآسيوي، من أجل التأهل إلى بطولة العالم.

وقال أحمد هلال، لاعب فريق الشارقة: "نبارك لإدارة نادي الشارقة وجميع أعضاء الفريق على هذا الإنجاز، ونحن فخورون بالتميز والتتويج، وتحقيق جميع البطولات التي نشارك فيها، وهدفنا دائماً الوقوف على منصات التتويج".

وأكد اللاعب حمد عبدالله أن ما تحقق جاء بتكاتف الفريق والعمل بجد طوال الموسم من أجل الوصول إلى أهدافنا، متوجهاً بالشكر إلى إدارة الفريق التي دعمته طوال الموسم من أجل الحفاظ على الإنجازات السابقة.

وأشار محمد إسماعيل، حارس فريق الشارقة لكرة اليد، إلى أن وصول الفريق إلى 10 ألقاب دوري على التوالي يعد إنجازاً لافتاً في تاريخ الفريق، واستمرارية لتفوقه مع كافة الإدارات السابقة والحالية، لافتاً إلى أن الفريق يفكر في جميع البطولات المحلية والخارجية.