مسؤول أممي يبلغ مجلس الأمن الدولي بالتقدم المحرز بمسار السلام في كولومبيا

نيويورك في 22 أبريل/ وام / أكد ميروسلاف ينشا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في كولومبيا، أهمية المرحلة التي تمر بها أن عملية السلام في كولومبيا، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، مشيدا بالتقدم الذي تم إحرازه في هذه العملية حتى الآن رغم التحديات الأمنية المستمرة في بعض المناطق.

وأعرب الممثل الخاص خلال إحاطة قدمها، أمام الاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي "الثلاثاء" بشأن تطورات الحالة في كولمبيا، عن ارتياحه إزاء الأجواء التي تمت بها مؤخرا الانتخابات التشريعية في كولومبيا مشيرا إلى أنها اتسمت بقدر كبير من السلمية والشمول، معتبرا ذلك دليلا على قوة المؤسسات في كولومبيا ، رغم المخاوف التي رافقت الحملة الانتخابية بسبب أعمال عنف ووجود جماعات مسلحة غير قانونية.

ودعا ينشا السلطات في كولومبيا وجميع الأطراف إلى ضمان بيئة آمنة للانتخابات الرئاسية المقررة في 31 مايو المقبل، منددا في هذا الصدد بالتهديدات التي طالت بعض المرشحين، وشدد على ضرورة حماية جميع المشاركين في العملية السياسية.

وأوضح أن تنفيذ اتفاق السلام لا يزال يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تمثل جوهر الاتفاق وتسهم في تعزيز الاستقرار في كولومبيا ، وهي، إعادة إدماج المقاتلين السابقين، وتوفير الضمانات الأمنية، وتنفيذ الإصلاح الريفي الشامل.

وشدد المسؤول الأممي على أن كولومبيا هي اليوم أكثر سلاما مقارنة بفترات ذروة النزاع، إلا أنه قال إن ترسيخ السلام يتطلب تنفيذ الاتفاق بشكل شامل، خاصة في المناطق التي لا تزال تعاني من غياب الدولة.

وأكد أن مجلس الأمن الدولي كان شريكا أساسيا لكولومبيا في سعيها نحو تحقيق سلام وأمن دائمين، مشيرا إلى أن بعثة التحقق التابعة للأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم الكولومبيين في هذا المسار، الذي يظل رغم التحديات، جديراً بالمضي قدما.

