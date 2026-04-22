"ريال مدريد" يفوز على "ديبورتيفو" في الدوري الإسباني

مدريد في 22 أبريل /وام/ فاز فريق ريال مدريد على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي "الريال" كليان مبابي في الدقيقة 30، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 50، فيما أحرز أنطونيو مارتينيز هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة (90+3). وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 33 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي مواجهة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تغلّب ريال بيتيس على مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين. و بذلك رفع بيتيس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، في حين بقي جيرونا عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

كما فاز أتلتيك بلباو على ضيفه أوساسونا بهدف نظيف سجله غوركا غوروسيتا في الدقيقة 16، ليرتقي بلباو للمركز التاسع برصيد 41 نقطة، متخطيًا أوساسونا الذي تراجع للمركز العاشر بـ 39 نقطة.

وفي ختام مباريات اليوم، انتهت مواجهة فالنسيا ومضيفه ريال مايوركا بالتعادل الإيجابي (1 - 1) ، ليرفع فالنسيا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر، مقابل 35 نقطة لمايوركا في المركز الرابع عشر.

