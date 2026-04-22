"برايتون" يفوز على "تشيلسي" بثلاثية في الدوري الإنجليزي

لندن في 22 أبريل /وام/ فاز برايتون على ضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد، اليوم في افتتاح مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجل ثلاثية برايتون فيردي كادوغلو في الدقيقة الثالثة، وجاك هينشلوود في الدقيقة (56) وداني ويلبيك (90+1). وبهذه النتيجة يقفز برايتون للمركز السادس برصيد (50) نقطة، معززا حظوظه في اللعب بدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2026 - 2027 فيما توقف تشيلسي في المركز السابع برصيد (48) نقطة.

ويتصدر آرسنال ترتيب المسابقة برصيد (70) نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي مع أفضلية للسيتي بمباراة مؤجلة فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد (58) نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا الرابع بالرصيد ذاته، ويأتي ليفربول في المركز الخامس برصيد (55) نقطة.

