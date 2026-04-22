انخفاض معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.9%

لندن في 22 أبريل / وام / انخفض معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير الماضي، مقارنةً بـ 5.2% في الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات صدرت، اليوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

وسجل معدل البطالة في فبراير أدنى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس 2025. وبلغ نمو الأجور السنوي، باستثناء المكافآت، 3.6%، مرتفعًا من 3.5% في الفترة السابقة.

وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن انخفاض البطالة يعود إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن عمل، وليس إلى زيادة التوظيف. وأشار المكتب إلى انخفاض عدد الطلاب الذين يبحثون عن عمل بالتزامن مع دراستهم.

