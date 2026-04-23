شباب الإمارات يرسمون مستقبل الزراعة بلغة البيانات والذكاء الاصطناعي

العين في 22 أبريل /وام/أكد عدد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة المشاركين في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، أن المعرض يمثل منصة استراتيجية داعمة للابتكار و أن قيمة المشاركة لا تقتصر على الحضور والتعريف بالمشاريع، بل تمتد إلى بناء جسور التواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين، والاطلاع المباشر على احتياجات السوق .

وأكد المهندس معاذ محمد، محلل نظم إدارة ومتابعة الحلال في مشروع "راعي" (Raee)، وهو تطبيق ذكي يوفر منصة موحدة لإدارة بيانات الحلال عبر واجهة استخدام احترافية، أن مشاركة المشروع في المعرض تبرز أهمية الحلول الرقمية في دعم قطاع الثروة الحيوانية، باعتباره أحد الركائز الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي، كما تعكس قدرة التكنولوجيا على توفير أدوات عملية وميسرة للمربين، بما ينسجم مع توجهات الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي.

وأضاف : أن "المعرض يضعنا في قلب منظومة متكاملة تضم المزارع، والجهة الحكومية، والمستثمر، والخبير، والمستهلك. وبالنسبة للشركات الناشئة، فإن هذه البيئة تمنح الابتكار فرصة حقيقية لأن يُختبر أمام احتياجات واقعية، وأن ينتقل من مجرد فكرة واعدة إلى مشروع قادر على إحداث أثر ملموس في القطاع الزراعي".

ويعكس هذا الطرح جانباً مهماً من القيمة التي يضيفها المعرض للشركات الناشئة، ويمتد إلى خلق بيئة تفاعلية تتيح للمبتكرين اختبار حلولهم ميدانياً، وبناء علاقات مهنية نوعية، وتعزيز فرص تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية أكثر نضجاً واتساعاً داخل القطاع الزراعي والغذائي.

من جانبه، أوضح مثنى شرزاد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بروتيوم تكنولوجيز" (Protium Technologies)، المتخصصة في إعادة تعريف التكنولوجيا الحيوية عبر دمج الهندسة الوراثية المتقدمة مع قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة، أن ما يشهده القطاع الزراعي في الدولة اليوم يعكس تحولًا نوعيًا في طريقة فهم الزراعة نفسها.

وقال : "نحن أمام مرحلة جديدة لم تعد فيها الزراعة منفصلة عن الذكاء الاصطناعي، أو تحليل البيانات، أو الحلول الرقمية. وما نطوره اليوم لا يقتصر على كونه تقنية فحسب، بل يمثل منظومة أدوات تساعد على قراءة الواقع بدقة، وتحسين كفاءة الموارد، وتطوير الإنتاج بصورة أكثر استجابة للمتغيرات المناخية والاقتصادية. والمعرض يمنحنا فرصة مهمة لعرض هذه الرؤية في بيئة تؤمن بالابتكار وتبحث عن الحلول العملية".

وأضاف أن المعرض يشكل منصة رئيسية لعرض الابتكارات أمام المختصين والمستثمرين والجهات المعنية بالقطاع الزراعي، بما يتيح فرصًا أوسع لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون والتوسع، فضلًا عن إبراز الحلول العلمية القادرة على مواجهة تحديات الزراعة في البيئات القاسية، وتعزيز الاستدامة والأمن الغذائي.

ويعكس هذا الطرح تنامي الوعي لدى رواد الأعمال الشباب بأن مستقبل الزراعة بات أكثر ارتباطاً بالقدرة على توظيف التكنولوجيا في معالجة التحديات الميدانية، وتحويل البيانات إلى أدوات فاعلة في رفع الكفاءة وتعزيز الاستدامة، بما يرسخ حضور الابتكار بوصفه عنصراً أساسياً في تطوير القطاع الزراعي والغذائي.

كما يكشف حضور هذه المشاريع في المعرض عن بُعد آخر لا يقل أهمية، يتمثل في الثقة المتنامية بقدرة الكفاءات الوطنية الشابة على اقتحام المجالات الأكثر اتصالاً بالتحديات المستقبلية. فهؤلاء الرواد لا يأتون إلى القطاع الزراعي من باب المصادفة، بل من قناعة بأن هذا القطاع سيكون أحد أهم ميادين الابتكار في السنوات المقبلة، وأن الحلول الزراعية الذكية ستغدو جزءاً أساسياً من معادلة التنمية المستدامة.

و أكدت نورة جمالي، مدير التسويق الرقمي في شركة "ووترميلون" (Watermelon)، المتخصصة في تقديم منظومة رقمية متكاملة لخدمات المأكولات والمشروبات، أن أهمية المعرض تنبع من كونه منصة تجمع رواد الأعمال بالمستخدم الفعلي للحلول، والشركاء المحتملين، والجهات القادرة على احتضان الأفكار ودعم تطويرها. وأشارت إلى أن هذا النوع من اللقاءات يحدث أثرًا نوعيًا في مسار الشركات الناشئة، من خلال ربط الابتكار بالأولويات الوطنية، وتعميق فهم احتياجات القطاع، بما يفتح المجال أمام تطوير حلول أكثر نضجًا واستدامة.

وأشارت موزة الصريدي، مؤسس شركة "دي لافوند" (De Lavande)، إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به المعرض في إبراز المشاريع المبتكرة، خصوصًا تلك التي تقدم حلولًا عملية، سهلة التطبيق، وقابلة للتوسع والقياس، بما يسهم في دعم توجهات الدولة في الأمن الغذائي وترسيخ مبادئ الاستدامة. ويؤكد هذا الطرح أن القيمة التي يتيحها المعرض للشركات الناشئة لا تقتصر على مساحة العرض والتعريف بالمشروعات، بل تمتد إلى خلق بيئة مهنية تفتح المجال أمام الحوار المباشر، وبناء الشراكات، وتطوير حلول أكثر ارتباطاً باحتياجات القطاع وأولوياته.