فوز العين والوحدة وبني ياس في دوري أدنوك للمحترفين

الشارقة في 23 أبريل /وام/ عزز فريق العين صدارته لجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد فوزه اليوم على البطائح بهدفين دون مقابل في استاد خالد بن محمد.

وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى (59) نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق (7) نقاط عن شباب الأهلي أقرب ملاحقيه، فيما توقف رصيد البطائح عند (19) نقطة.

سجل ثنائية العين كل من لابا كودجو (ق 6) من ركلة جزاء، ومروان فهد لاعب البطائح (ق 52) بالخطأ في مرمى فريقه.

وقال لابا كودجو، لاعب فريق العين، في تصريحات عقب اللقاء: "سعداء بالفوز، لكن الآن تركيزنا ينصب على المباراة المقبلة، وسنقاتل من أجل الفوز بها سنخوض مباراة مهمة أمام فريق الشارقة، وهي بمثابة نهائي لنا".

وأضاف: "لا تزال أمامنا 3 مباريات في مسابقة الدوري، وعلينا أن نركز في كل مباراة متبقية".

وضمن الجولة ذاتها، حسم الوحدة قمته أمام الشارقة بالفوز بهدفين دون مقابل، خلال اللقاء الذي جمعت بينهما في استاد الشارقة.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة، وتوقف رصيد الشارقة عند 25 نقطة.

سجل ثنائية الوحدة كل من كايو كانيدو (ق 19)، ورضا غندي (ق 92).

وقال حسن العبدولي، مدرب الوحدة، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "فخور بما قدمه اللاعبون خلال لقاء الشارقة، على الرغم من بعض الأخطاء الفردية التي نسعى لتداركها خلال المباريات المقبلة".

وأضاف:"نبدأ من الآن التجهيز للمباراة القادمة، بنفس العطاء والطاقة الإيجابية"، لافتًا إلى أن قيادته لفريق الوحدة ثقة كبيرة من إدارة الفريق، وأن تحقيق الفوز في المباراة الأولى دافع إيجابي له وللاعبين من أجل تحقيق الأفضل في الفترة المقبلة.

كما شهدت الجولة فوز بني ياس على كلباء 2-1 في استاد كلباء.

وبهذه النتيجة رفع بني ياس رصيده إلى 25 نقطة، وتوقف رصيد كلباء عند 23 نقطة.

سجل لفريق بني ياس كل من مؤنس دبور (ق 26)، ونيمانيا دجيكوفيتش (ق 75)، وسجل لكلباء ميها بلازيتش (ق 29).