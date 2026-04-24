ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار في لبنان ثلاثة أسابيع

واشنطن في 24 أبريل /وام/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان و إسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك عقب اجتماع رفيع المستوى عقد في البيت الأبيض .

وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) للتواصل الاجتماعي إنه إلى جانب نائبه جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والسفير الأمريكي لدى اسرائيل مايك هاكابي والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى التقوا اليوم مع ممثلين رفيعي المستوى من اسرائيل ولبنان في المكتب البيضاوي مشيرا الى ان الإجتماع "قد سار بشكل جيد للغاية انه سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع".

و كان ترامب قد أعلن في 16 أبريل الجاري أن لبنان و إسرائيل اتفقا على تنفيذ وقف إطلاق نار متبادل لمدة 10 أيام.

