الكويت تعيد فتح مجالها الجوي والتشغيل التدريجي لمطارها الدولي

الكويت في 24 أبريل /وام/ أعلنت الكويت إعادة فتح مجالها الجوي اعتبارا من اليوم الخميس لاستئناف حركة الطيران بشكل تدريجي.

و نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك حمود الصباح تأكيده إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم الخميس بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية ، لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي تمهيدا للتشغيل الكامل للمطار وفق أعلى معايير السلامة والأمن.

و أوضح الشيخ الصباح أن الخطوة جاءت بعد معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له ، مضيفا أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية لضمان الجاهزية الكاملة.

وذكر أن تشغيل مطار الكويت الدولي سيشمل في مرحلته الأولى محطات محددة وفق أولويات تشغيلية تضمن سلامة العمليات مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع.

