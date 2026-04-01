شرطة دبي تبحث توسيع التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة

دبي في 25 أبريل/ وام / أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي الحرص على مد جسور التواصل لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات مع الجهات المحلية، مثنياً على الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في المجالين المعرفي والتدريبي.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه، سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد علي المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد الدكتور خبير حمدان الغسيه مدير مركز استشراف المستقبل، وعدد من الضباط وموظفي الجانبين.

واستعرض اللقاء القيمة المضافة التي يقدمها مشروع “أكاديمية مهارات المستقبل” في تمكين الموظفين وجيل الشباب من اكتساب مهارات المستقبل وسد الفجوة الرقمية، عبر خبرات عالمية وتجارب تعليمية مخصصة، ضمن مشروع معرفي عالمي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما تناول “برنامج دبي الدولي للكتابة” الهادف إلى إثراء المشهد الأدبي والفكري في دولة الإمارات، إلى جانب نتائج “قمة المعرفة” و“ملتقى شباب المعرفة”، ودور “مركز المعرفة الرقمي” ومبادرة “حوارات المعرفة” في دعم المحتوى العربي وتعزيز تبادل الخبرات المعرفية.