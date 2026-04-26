"باريس سان جيرمان" يعزز صدارته للدوري الفرنسي بفوزه على "أنجيه" بثلاثية

باريس في 26 أبريل /وام/ فاز باريس سان جيرمان على أنجيه 3-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الحادية والثلاثين للدوري الفرنسي لكرة القدم .

و بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول، فيما استمر أنجيه في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، و بذلك عزز الفريق الباريسي صدارته للدوري الفرنسي.

وتبقى أمام باريس سان جيرمان أربع مباريات من بينها مواجهة مع لانس صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة، في المرحلة ما قبل الأخيرة من المسابقة بهدف حسم اللقب الخامس تواليا، والرابع عشر في تاريخه.

وضمن مباريات الجولة ذاتها، فاز أولمبيك ليون على أوكسير بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث، فيما استمر أوكسير برصيد 25 نقطة في المركز السادس عشر.

وتعادل موناكو مع تولوز بنتيجة 2-2، ليرفع موناكو رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع، فيما وصل رصيد تولوز إلى 38 نقطة في المركز العاشر.

