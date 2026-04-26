"روما" يفوز على "بولونيا" ضمن الدوري الإيطالي

روما في 26 أبريل /وام/ فاز روما على بولونيا يهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

و بهذه النتيجة رفع روما رصيده إلى 61 نقطة في المركز الخامس، فيما استمر بولونيا برصيد 48 نقطة في المركز الثامن.

وقلص روما فارق النقاط إلى اثنتين فقط مع يوفنتوس صاحب المركز الرابع برصيد 63 نقطة، ويأمل روما أن ينهي الدوري في المركز الرابع أملا في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي بقية مباريات الجولة، تغلب بارما على بيسا بهدف 1-0، رافعا رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما استمر بيسا برصيد 18 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وتعادل هيلاس فيرونا مع ليتشي 0-0، ليرفع هيلاس فيرونا رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر، فيما رفع ليتشي رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع عشر.

-خلا-