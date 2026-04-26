هزة بقوة 4.8 درجة تضرب جنوب اليونان

القاهرة في 26 أبريل /وام/ ضربت هزة أرضية قوتها (4.8) درجة على مقياس ريختر على بُعد 111.3 كيلو متر من جزيرة كريت جنوب اليونان .

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، رصدت الهزة مساء السبت في تمام الساعة العاشرة و(49) دقيقة بتوقيت القاهرة، على خط عرض (34.19) شمالًا، وخط الطول (25.96) شرقًا، وعلى عُمق (5.0) كم.

​وأكد المعهد أنه لم ترد معلومات تفيد بالشعور بالهزة داخل الأراضي المصرية، كما لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

-خلا-