سيف بن زايد يزور المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 بالعين

أبوظبي في 26 أبريل / وام / زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي (2026)"، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بتنظيم وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك في مركز أدنيك العين خلال الفترة من (22) إلى (26) أبريل الجاري، تحت شعار "منصة إماراتية زراعية شاملة… نحو استدامة مجتمعية وابتكار عالمية"، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، ونخبة من الخبراء والمزارعين ورواد الأعمال المحليين والدوليين، ليشكل محطة مهمة في تطوير القطاع الزراعي ودعم الإنتاج المحلي وتعزيز الشراكات الإستراتيجية لمواجهة التحديات المناخية.

واطّلع سموه خلال جولة بأروقة المعرض، على أبرز الابتكارات والحلول المتقدمة في القطاع الزراعي، والتي تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي، وبناء منظومة زراعية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من الجهات المشاركة، من بينها وزارة التغير المناخي والبيئة والمركز الزراعي الوطني، حول الجهود المبذولة لتطوير القطاع الزراعي، وتعزيز كفاءة الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى المبادرات الداعمة للمزارعين.

وتفقد سموه عدداً من الأجنحة، شملت منطقة رواد الأعمال و"مدية فارم" واطلع على مشاريع مبتكرة في الزراعة الذكية، وزار ركن صغار المزارعين، واستمع إلى شرح حول تجاربهم في الإنتاج المحلي.

وشملت الجولة أيضا ركن النساء المزارعات واطلع سموه على نماذج ناجحة في تمكين المرأة في القطاع الزراعي.